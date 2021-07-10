Özel hastanede vahim iddia! Azra bebek yaşam savaşı veriyor

'ÇOCUĞUMUN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'

Eşinin doğum sırasında il dışında olduğu anlatan Şahin, görümcesinin eşine anlık olarak fotoğraflar attığını belirterek, “Görümcem, fotoğraf çekmek için şapkasını çıkarttığında kafasında kan görerek hemşireyi çağırmış. Hemşire 'bir şey yok' diyerek bebeği alıp apar topar yenidoğan servisine çıkartmış. Çocuğumun düşürüldüğünü düşünüyorum. Ne olduysa o anda oldu. Doktoruma durumunu sorduğumda sadece bir çizikten ibaret olduğunu söyledi. Şu anda çocuğumun kafatasında kırık var. Beyin kanaması geçirmiş" diye konuştu.