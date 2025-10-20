Özel kreşte skandal: Uyuyakalan 3 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı!

"ISIRMADIM ÖPERKEN OLDU"

Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve öğretmenin çocuğu severken durumun yaşandığını belirtti. İfadesi alınan şüpheli öğretmen, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yaptı.



