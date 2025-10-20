Özel kreşte skandal: Uyuyakalan 3 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı!
Edirne'de özel bir kreşte uyuyakalan 3 yaşındaki çocuğun, öğretmeni tarafından ısırılarak uyandırıldığı öne sürüldü. Çocuğun kolundaki izleri gören aile, suç duyurusunda bulundu.
İddialara göre, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu.
Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.
Öfkeli baba Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
"ISIRMADIM ÖPERKEN OLDU"
Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve öğretmenin çocuğu severken durumun yaşandığını belirtti. İfadesi alınan şüpheli öğretmen, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yaptı.