Özel okulda akran şiddeti: Kafasına poşet geçirip... Öğrencinin ayağı kırıldı
Samsun'da bir özel okulda 9. sınıf öğrencisinin teneffüs saatinde 2 arkadaşının zorbalığına uğradığı ve yaşananlar sırasında çocuğun ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
Olay, okulların açılmasının 2. gününde Duruşehir mevkisinde bulunan bir özel okulda meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.A. (14) teneffüs saatinde iki arkadaşının şiddetine maruz kaldı.
Başına poşet geçirilen Y.E.A. direnince ayağı kırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan öğrencinin ayağına yapılan ameliyatla platin takılarak 17 dikiş atıldı ve 1 ay rapor verildi. Y.E.A. ve ailesi olay sonrasında hem okuldan hem de olayda adı geçen kişilerden şikayetçi oldu.
Birkaç sefer başına poşet geçirilmesine direndiğini ancak sonrasında ayağının kırıldığını söyleyen Y.E.A., "Teneffüste sınıfta 2 kişi kafama 3 kez poşet geçirmeye çalıştılar. Birkaç poşeti yırttım. Sonrasında kitap dağıtımı yapılan poşetleri aldılar. Ellerim ve kafamı arkadan tutup kafama geçirmeye çalıştılar. O sırada bir tek ayağım boştaydı, kendimi savunmak için geriye tekme atmaya çalıştım. Bu sırada ayağımı da sıkıştırdılar ve o sırada düştüm. Düşünce ayağımın kırıldığını anladım. Hocalarımıza seslendim. Ayağımın kırılmasına neden olan çocuklardan biri ayağımın kırılmadığını söyleyerek, kaldırıp sallamaya başladı. Sonrasında hocalar geldiğinde de sınıftan yok oldular. O günden beri de kendilerini görmedim. Ayağımda 17 dikiş var. Diz ve bilek arasında iki kırık var. Ayrıca platin taktılar. 1 ay sonra alçım, 2 sene sonra da platinler çıkacak. Derslerime daha rahat bir şekilde erişmek için uzaktan bağlantı istedim ama çevrimiçi eğitim veremeyeceklerini söylediler. İsteğim bu akran zorbalığını yapanların suçlu bulunması. Çünkü onlara bir şey olmadı, okulda ders alıyorlar. Ben ise bu şekilde mağdur kaldım" dedi.
Akran şiddetine maruz kaldığını iddia ettiği oğlunun başına gelenlerin başkasının çocuğunun başına gelmemesi için seslerini duyurduklarını dile getiren ev hanımı Merve A., "Yetkili mercilere olaya karışanlar hakkında şikayetlerimizde bulunduk. İstediğimiz, oğlumun başına gelenin başkasının başına gelmesini istemiyorum. Çok mağdur olduk. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm sorumlular hakkında adli süreci başlattık. Olay, sınıfın içerisinde teneffüste oluyor. Sınıfın içerisinde kamera yok. Sınıftakiler de farklı ifadeler vermişler. Biz mağdur olduk ve buna sebep olanlar hala eğitime devam ediyor. Benim çocuğum ise aylarca eğitimden uzak kalacak. Doktor 1 ay rapor verdi. Sonrasında da bir aparatla yürüyecek. Ayağındaki platin 2 sene kalacak. Normale dönmesi zaman alacak. Platin çıkarken de bir operasyon geçirecek. Bunların hepsi bir süreç. Çocuğum daha 14 yaşında. Daha iyi eğitim görmesi için özel bir kuruma gittik ve başımıza bu olay geldi. Sahipsiz kaldık. Diğer oğlum da aynı okuldan mezun oldu. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.