Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu.
Kaynak: İHA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Işık Sümer ve Meltem Buse Akpınar'ın düğününe katıldı.
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Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya geldikleri düğünde masada karşılıklı oturdu.
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Genç çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, şahitliklerini de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.
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