  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana

Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu.

Kaynak: İHA
Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana - Resim: 1
1 / 7
Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana - Resim: 2

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Işık Sümer ve Meltem Buse Akpınar'ın düğününe katıldı.

2 / 7
Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana - Resim: 3

Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya geldikleri düğünde masada karşılıklı oturdu.

3 / 7
Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana - Resim: 4

Genç çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, şahitliklerini de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

4 / 7