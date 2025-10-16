Özel'den CHP ilk 100 gün sözü: ''Tüm borç faizlerini sileceğiz, anaparayı taksitlendireceğiz''

Özel, "Bir de malum bu AK Parti'nin kara düzeni sürsün isteyenler, 19 Mart darbesine giriştiler. 30 Ekim 2024 gününde yani bundan 15 gün sonra bir sene olacak, sevgili Ahmet Özer'i, Türkiye'nin en büyük ilçesine kayyım atayarak Silivri Cezaevine koydular. Sonra Beşiktaş'la devam ettiler, sevgili Rıza Başkan'la. Sonrasında 16 belediye başkanına uzanacak bu darbe sürecini başlattılar. Biz Cumhuriyet Halk Partililerin, Ekrem Başkan'ın bir tane suçu var. Suçsuz yere yatmıyor içeride, kimse öyle sanmasın. Çok ağır bir suçu var; Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme suçu. Bu suçu biri Beylikdüzü'nde, üç kez İstanbul Büyükşehir'de, dört kez üst üste işledi. Bir kez daha işleyeceğini bildikleri için ondan korktular, iftira attılar, Silivri'ye kapattılar. O Silivri'ye girdiği günlerde, biz Saraçhane'de iken Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki 'Çok değil, bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar. Birbirlerinin, ailelerinin yüzlerine bakamayacaklar' dedi. Şimdi Sarıyer'deyiz, televizyonlar canlı yayında. Aha da Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'in gözünün içine bakıyorum. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Diyoruz ki 'Arkadaşlarımız masumdur, senin savcıların iftiracıdır, sen iftiracısın. Tam 210 gün geçti, arkadaşlarımız içeride, bir kör kuruş ispatlayamadılar. Her gün attıkları iftiraları biz çürüttük, yenisini attılar. Arkasında duramadılar. Ama biz arkadaşlarımızın arkasında durmaya devam ediyoruz" dedi.