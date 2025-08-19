Özel'den tarihi rest: ''Hodri meydan Aydın seçimlerini yenileyelim''

Tüm belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyleyen Özel, “Zamanında CHP’ye laf eden AK Parti, Ege’de il ve büyükşehir belediyesi olmaksızın kaldı. O günden sonra bütün belediyelerimiz üzerine büyük kumpas, saldırı başlatıldı. Türkiye’de en çok geçmişe dönük çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bu haberi saldılar, belediye başkanını korkuttular, şantaj yaptılar. AK Parti’nin Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı suç duyuruları hazırlanan 13 iddianame ve 3 dev klasör... Bundan haberdar olup titremeye başlayınca ‘Veremeyeceğin hesap var mı?’ diye sordum. 'Normalde yok ama bunlara güven olmaz’ dedi. 'Kendine güveniyorsan ne dosyadan ne iftiradan yılmayız, senin de arkanda dururuz' dedim. Her biri bu partinin gözbebeği Ege’nin Manisa, Uşak, Balıkesir, Muğla, İzmir, Denizli, Afyon ve Kütahya belediye başkanlarımız boyun eğmedi, eğmeyecek. Hiçbirisi haram lokma yemedi. Utanacak bir şeyleri yok” dedi.