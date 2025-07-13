Özel'in Erdoğan'ın ''AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz'' sözlerine tepkisi bu oldu

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Malatya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart darbe girişiminden sonra 35'incisini Malatya'da düzenlediklerini belirtti. Özel, 19 Mart darbe girişimi sözlerine açıklık getirerek, "Neden darbe diyoruz. Darbeler iktidarlara yapılır. Doğası gereği iktidara yapılan bu darbelerde herkes döner muhalefetin gözünün içine bakar. Hele hele ana muhalefetin ne diyeceği ne yapacağı çok önemlidir. Hatırlayın 15 Temmuz'da etle tırnak gibi oldukları, ne istedilerse verdikleri hatta sonra birbirlerine düşünce parsel parsel Ankara'yı onlara verdin diye birbirlerini suçladıkları bir cemaat 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı. Biz 15 Temmuz gecesi hiç duraklamadan muhataplarımızı aradık. AK Parti'nin o güne kadar bize yaptıklarını dediklerini bir kenara bıraktık ve darbeye karşı mecliste hep beraber direndik. Çünkü biz biliyoruz ki darbe, sandığı ve milletin iradesini hedef alır. Kim milletin seçtiğine darbe yapıyorsa karşısında hep birlikte durmak icap eder. O gün o zor sınavdan hepimiz anlımızın akıyla çıktık. Ama bu sene 19 Mart'ta yaşadığımız darbe, evet iktidara 31 Mart seçimlerinin birinci partisine o partinin İstanbul'a seçtirdiği belediye başkanına, yetmez gelecek seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayımıza, milletimizin takdiri ile bir sonraki Cumhurbaşkanımıza Ekrem İmamoğlu'na yapıldı. Biz 47 yıl ikinci parti olduk, üçüncü parti olduk, baraj atında kaldık ama dönüp kabahati millette bulmadık. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 gün göstermeyenler, 31 Mart seçimlerinde partilerinin tarihi boyunca ilk kez yenilenler CHP'nin kazanmasını hazmedemeyenler döndüler partimize ve Cumhurbaşkanı adayımıza darbe yapmaya çalıştılar. O günden beri meydan meydan geziyor milletin iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Millet kimi seçerse biz onun arkasındayız ama darbecilerin sonuna kadar karşısındayız. " dedi.