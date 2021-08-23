Özge Özpirinçci bebeğine koyacağı isim tepki çekti
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci anne olmaya hazırlanırken verdiği bir röportajda bebeğine düşündüğü isim ile herkesi şoke etti.
5 aylık hamile olan Özpirinçci kızına 'Üzüm' ismini seçtiğini söyledi.
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Anne olmaya hazırlanan oyuncu Özge Özpirinçci, verdiği bir röportajda, yaklaşık 4 ay sonra doğacak kız bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü, bunu çevresiyle paylaşınca çok tepki aldığını, özellikle arkadaşlarından "Çocuğuna bunu yapma Özge" diye eleştiriler aldığını ifade etti.
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"Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanıştığı Burak Yamantürk ile 2014 yılından beri aşk yaşayan Özge Özpirinçci, Hürriyet’ten Onur Baştürk’ün sorularını yanıtladı.
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İşte ünlü oyuncunun röportajından öne çıkan bölümler…
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