Özge Özpirinçci bebeğine koyacağı isim tepki çekti

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Özge Özpirinçci, verdiği bir röportajda, yaklaşık 4 ay sonra doğacak kız bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü, bunu çevresiyle paylaşınca çok tepki aldığını, özellikle arkadaşlarından "Çocuğuna bunu yapma Özge" diye eleştiriler aldığını ifade etti.