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  4. Özge Özpirinçci bebeğine koyacağı isim tepki çekti

Özge Özpirinçci bebeğine koyacağı isim tepki çekti

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci anne olmaya hazırlanırken verdiği bir röportajda bebeğine düşündüğü isim ile herkesi şoke etti.

5 aylık hamile olan Özpirinçci kızına 'Üzüm' ismini seçtiğini söyledi.

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Anne olmaya hazırlanan oyuncu Özge Özpirinçci, verdiği bir röportajda, yaklaşık 4 ay sonra doğacak kız bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü, bunu çevresiyle paylaşınca çok tepki aldığını, özellikle arkadaşlarından "Çocuğuna bunu yapma Özge" diye eleştiriler aldığını ifade etti.

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"Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanıştığı Burak Yamantürk ile 2014 yılından beri aşk yaşayan Özge Özpirinçci, Hürriyet’ten Onur Baştürk’ün sorularını yanıtladı. 

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İşte ünlü oyuncunun röportajından öne çıkan bölümler…

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