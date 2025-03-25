Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı
Adana'da üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı katleden minibüs şoförü S.A.'yı (26) cezaevinde öldüren hükümlü G.A., mahkemede yaptığı savunmada ''Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik'' diyerek tek tek isim saydı.
Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cinayet sanığı minibüs şoförü A.S.A., tutulduğu Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 11 Nisan 2016'da aynı koğuşta kaldığı hükümlü G.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aynı olayda babası N.A. de yar aldı.
Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında G.A. ile ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru H.A.Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü H.B., eşi G.B. ile A.T. B., F. Y. ve S.A. hakkında Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Mahkeme heyeti, G.A.’yı ’tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık A.’ya, ’Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten’ 18 yıl, ’hakaretten’ 1 yıl 4 ay, ’yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından 6 yıl, ’infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan’ da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.
CEZASI ONANDI
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, G.A. hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararını onadı. Kurul, diğer sanıklar yönünden ise kararı bozdu. Bunun üzerine dosya, tekrar yerel mahkemeye gönderildi.
Cezası onandığı için önceki gün karar duruşmasında tanık olarak dinlenen G.A., "Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Bunlardan birisi F.Y., birisi A.T.B., diğeri de A.Ç.’dir. Silahı cezaevine getirten A.T.B.’dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de F.Y.’dir" dedi.