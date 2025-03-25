Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı

CEZASI ONANDI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, G.A. hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararını onadı. Kurul, diğer sanıklar yönünden ise kararı bozdu. Bunun üzerine dosya, tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

Cezası onandığı için önceki gün karar duruşmasında tanık olarak dinlenen G.A., "Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Bunlardan birisi F.Y., birisi A.T.B., diğeri de A.Ç.’dir. Silahı cezaevine getirten A.T.B.’dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de F.Y.’dir" dedi.