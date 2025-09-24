Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

'GÖREV SÜREMİZİN BİTMESİNE 20 GÜN KALDI'

Kongreye tek aday olarak katılan Özgür Çelik, "8 Ekim 2023 tarihinde seçilmiş bir il başkanıyım. Yasal birtakım itiraz süreleri vardır. Seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK). Bu süreler dolmuş, hiçbir itiraz yok. 31 Mart seçimleri gerçekleşmiş parti Türkiye'nin birinci partisi olmuş. Görev süremizin normal 2 yıllık seçildiğimiz görev süremizin bitmesine bugün itibariyle 20 gün zaman kaldı. Görev süremizin bitmesine 1 ay kala 5 bin polisle İstanbul başkanlığının kapısına kayyum, iftiralar, yalanlar, karalamalarla İstanbul Kongresi'ne davalar. Yetmedi; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına davalar, soruşturmalar." dedi.

'CHP'DE KESİNLİKLE KAVGA YOKTUR'

Çelik, "Şunu çok net bir biçimde ifade etmek isterim herkes bilsin.CHP'de kesinlikle kavga yoktur. Bir tarafta rantçılar vardır. Bir tarafta halkçılar vardır. Bir tarafta kayyumlar vardır. Bir tarafta da delegelerin iradesiyle seçilmiş olanlar vardır. Bir tarafta 'Bana bir koltuk bir makam olsun da kim ne derse desin. Yeter ki ben o koltuğa oturayım' diyenler vardır. Bir tarafta da onların karşısında direnenler vardır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel iki olağanüstü kurultayla kurultayımıza yapılmaya çalışılan kayyum darbesini de püskürtmüştür. Ben buradan partisine sahip çıkan o 5 bin polis İstanbul İl Başkanlığına geldiğinde kendi bedenini siper eden bütün yol arkadaşlarımıza ve bugün bu kongreyi kuran bütün yol arkadaşlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız " diye konuştu.