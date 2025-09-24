Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
CHP'nin İstanbul Olağanastü İl Kongresi saat 11.00de başladı; delege ve üyeler saat 09.00'dan itibaren salona gelmeye başladı. Saatler öncesinden kongrenin yapılacağı Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi çevresinde güvenlik önlemi alındı.Kongrede tek aday olarak yarışacak olan saat 11.25'te salona giren Özgür Çelik delege ve üyeler tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından CHP'nin TBMM Grupbaşkanvekili İstanbul il delegesi Gökhan Günaydın kürsüye gelerek kongrenin açılışını yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günaydın yeterli çoğunluğun olduğunu söyleyerek "Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi açıyorum. Hayırlı olsun" dedi. Divan üyelerinin yerlerini almasının ardından kongre başladı.Kürsünün kurulduğu Altan Öymen ile tutuklu isimler Ekrem İmamoğlu, Aykut Erdoğdu, Baki Aydöner, Hasan Mutlu, İnan Güney, Özgür Kabadayı, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Ahmet Özer ile Rıza Akpolat'ın fotoğrafları konuldu. Kongrenin Divan Başkanı ise oylama sonucu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek oldu.
YSK: BAŞLAMIŞ OLAN KONGRE DURDURULAMAZ
Diğer yandan, kongre devam ederken 35.İcra Dairesi'nden görevliler 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'Durdurma kararı' nı tebliğ için kültür merkezine gitti. Karar CHP'ye tebliğ edilirken, Ankara'da olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mahkeme kararının Anayasaya aykırı olduğunu belirterek, "Başlamış olan kongre durdurulamaz; CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi devam edecek" açıklamasını yaptı.
'GÖREV SÜREMİZİN BİTMESİNE 20 GÜN KALDI'
Kongreye tek aday olarak katılan Özgür Çelik, "8 Ekim 2023 tarihinde seçilmiş bir il başkanıyım. Yasal birtakım itiraz süreleri vardır. Seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK). Bu süreler dolmuş, hiçbir itiraz yok. 31 Mart seçimleri gerçekleşmiş parti Türkiye'nin birinci partisi olmuş. Görev süremizin normal 2 yıllık seçildiğimiz görev süremizin bitmesine bugün itibariyle 20 gün zaman kaldı. Görev süremizin bitmesine 1 ay kala 5 bin polisle İstanbul başkanlığının kapısına kayyum, iftiralar, yalanlar, karalamalarla İstanbul Kongresi'ne davalar. Yetmedi; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına davalar, soruşturmalar." dedi.
'CHP'DE KESİNLİKLE KAVGA YOKTUR'
Çelik, "Şunu çok net bir biçimde ifade etmek isterim herkes bilsin.CHP'de kesinlikle kavga yoktur. Bir tarafta rantçılar vardır. Bir tarafta halkçılar vardır. Bir tarafta kayyumlar vardır. Bir tarafta da delegelerin iradesiyle seçilmiş olanlar vardır. Bir tarafta 'Bana bir koltuk bir makam olsun da kim ne derse desin. Yeter ki ben o koltuğa oturayım' diyenler vardır. Bir tarafta da onların karşısında direnenler vardır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel iki olağanüstü kurultayla kurultayımıza yapılmaya çalışılan kayyum darbesini de püskürtmüştür. Ben buradan partisine sahip çıkan o 5 bin polis İstanbul İl Başkanlığına geldiğinde kendi bedenini siper eden bütün yol arkadaşlarımıza ve bugün bu kongreyi kuran bütün yol arkadaşlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız " diye konuştu.
'YSK'NIN KARARI KESİN VE NETTİR'
Çelik konuşmasının ardından dışarıya çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, "YSK'nın kararı kesin ve nettir. YSK'nın verdiği kararlar kesin ve değişmez kararlardır. Oy kullanma işlemi başladı delegelerimiz çok demokratik bir biçimde oylarını kullanıyorlar. Oy kullanma süresi saat 17.00'de bitecek. Sonuçlar Divan Başkanımız Sayın Gökan Zeynek tarafından ilan edilecek. Milletimiz şunu bilsin CHP'de kavga yoktur. İcra memurlarıyla gelip bu kongreleri bozmaya ve demokrasi şölenini dağıtmaya çalışan bir tarafta da özgür iradesiyle oy kullanan delegelerimiz vardır " dedi.