Özgür Özel 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutladı: ''Bir an önce sendikalara üye olun''

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu sabah erken saatlerde Kadıköy Meydanı'nda toplandı. Kortejler eşliğinde meydana gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle 1 Mayıs taleplerini dile getirdi.