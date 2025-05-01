Özgür Özel 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutladı: ''Bir an önce sendikalara üye olun''
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadıköy'de düzenlenen programa CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, ''Örgütlü olanları, örgütleri nezdinde selamlıyorum. Sendikasız işçilere de şunu söylüyorum. Bir an önce sendikalara üye olun, örgütlenin. Örgütlü işçi güçlüdür'' dedi.
Kaynak: DHA
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu sabah erken saatlerde Kadıköy Meydanı'nda toplandı. Kortejler eşliğinde meydana gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle 1 Mayıs taleplerini dile getirdi.
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1 Mayıs kutlamalarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
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Özel ve Hatimoğlulları platforma çıkarak kutlamalara katılanları selamladı.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel Kanal İstanbul ile ilgili de konuşarak, "Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa, oylasın İstanbullu, kanalı mı istiyor, İstanbul'un geleceğini mi istiyor." dedi.
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