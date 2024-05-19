Özgür Özel gençlerle Anıtkabir'e çıktı

'SEÇİMDEN SONRA MİLYONLARLA GELECEĞİZ'

Seçimde elde ettikleri başarının kendisine sıklıkla sorulduğunu belirten Özel, kongrede değişim sloganıyla, genç, dinamik kadrolarla, çok sayıda genç ve kadınla birlikte yetkiyi alarak yola çıktıklarını dile getirdi. CHP'nin yerel seçimlerde 47 yıl aradan sonra 1'inci parti olduğunu hatırlatan Özel, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz ve söz veriyoruz; buraya partimizi iktidar yapmış olarak geleceğiz. Gençler; bugün, 47 yıl sonra Ata'nın huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik. Şimdi onun Samsun'a çıkışının 105'inci yılında, ona şöyle sesleniyoruz; Atam, sana söz; buraya partini iktidar yapmış, ilkelerini iktidar yapmış, aydınlanma ateşini yeniden yakmış olarak gelecek seçimden sonra milyonlarla geleceğiz. Ben de Mustafa Kemal Atatürk gibi sadece sizlere güveniyorum" dedi.