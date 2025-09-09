Özgür Özel Taksim'de resti çekti: ''Kardeşim olsa affetmem''

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Özgür Özel, "Taksim Meydanı'nı ve sizleri gördüğümdeki duygumu şöyle ifade etmek isterim. Araç buraya döndü. Tüm Türkiye, dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine, onun İstanbul İl Başkanlığı'na karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5 bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz, sizi 5 bin partili karşılar. Köşeyi dönüp de bu meydanı hınca hınç sizlerle dolu gördüğümde Özgür Başkan'a meydanı işaret ettim. Dedim ki 'Bu partide en önemli görevi Genel Başkan yapmıyor. En önemli görevi; dünkü durumu görüp bugün 50 kişiyle yapılacak bu çelenk koyma, sunma törenini, bunu vazife bilip günün ortasında güneşin altında gelip de duran şu partili yapıyor.' Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölebilirler mi? Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür. Tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler, Türkiye'de tek adamı yollayıp Gazi'nin kurduğu Cumhuriyet'te, İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini seçim kaybedeceğini anlayınca hazmedemeyenler, şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi, İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya, yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar. Teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum" dedi.