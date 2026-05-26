Özgür Özel'in mitingi öncesi ortalık karıştı: Polisten TOMA'lı müdahale!
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in İzmir'de düzenleyeceği "Millet Buluşması" mitingi öncesinde tansiyon yükseldi. Valiliğin Gündoğdu Meydanı'nı adres göstermesine rağmen Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan ve polis bariyerlerini aşmak isteyen kalabalığa emniyet güçleri müdahale etti
Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in İzmir'de düzenleyeceği "Millet Buluşması" programı öncesinde, emniyet güçleri ile partililer arasında arbede çıktı. İzmir Valiliği'nin güvenlik ve kapasite gerekçesiyle yasakladığı meydanda toplanmak isteyen kalabalığa polis müdahale etti.
Özgür Özel, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği belirtildi.
Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.
Bugün Özgür Özel'i beklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere polis ekipleri tarafından yolu açmaları uyarısı yapıldı. Uyarılara aldırmayan kalabalık, bariyerlerin kaldırılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA'lar ile kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkılarak müdahale etti. (DHA)