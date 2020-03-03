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  3. 03 Mart 2020 15:48

Özür dileyen tarikat liderinden 310 bin kişilik korona listesi

Yeni tip corona virüs salgınında can kaybı 3 bini aştı. Güney Kore'de virüsün yayılmasından sorumlu tutulan tarikatın lideri dün kameraların karşısında diz çöküp af dilemişti. Tarikat lideri bugün de 310 bin kişilik üye listesini yetkililerle paylaştı.

Özür dileyen tarikat liderinden 310 bin kişilik korona listesi

Yeni corona virüste dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bin 100 oldu. İtalya ve İran'daki salgının boyutu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor.

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Özür dileyen tarikat liderinden 310 bin kişilik korona listesi

Oldukça tehlikeli olan virüste her geçen gün bir ülke daha ilk vakasını duyurmaya başladı.

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Özür dileyen tarikat liderinden 310 bin kişilik korona listesi

Pazartesi gününden bu yana; Andorra, Endonezya, Ürdün, Portekiz, Suudi Arabistan, Senegal, Tunus, Letonya, Ukrayna, Fas ilk vakalarını duyurdu.

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Özür dileyen tarikat liderinden 310 bin kişilik korona listesi

Çin'in Wuhan şehrinde aralık ayında ortaya çıktığı andan bu yana ölümcül virüs dünya genelinde 90 bini aşkın insana bulaştı.

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