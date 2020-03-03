Özür dileyen tarikat liderinden 310 bin kişilik korona listesi
Yeni tip corona virüs salgınında can kaybı 3 bini aştı. Güney Kore'de virüsün yayılmasından sorumlu tutulan tarikatın lideri dün kameraların karşısında diz çöküp af dilemişti. Tarikat lideri bugün de 310 bin kişilik üye listesini yetkililerle paylaştı.
Yeni corona virüste dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bin 100 oldu. İtalya ve İran'daki salgının boyutu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor.
Pazartesi gününden bu yana; Andorra, Endonezya, Ürdün, Portekiz, Suudi Arabistan, Senegal, Tunus, Letonya, Ukrayna, Fas ilk vakalarını duyurdu.