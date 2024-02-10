Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar
Türkiye'de akıl almaz rakamlara ulaşan ve artık tamamen bir barınma krizine dönüşen kira rakamları savaş sonrasında Antalya'ya akın eden Rus ve Ukraynalıları da vurdu...
Antalya'da konut fiyatlarında dolar bazında yaşanan artışlar, 2023 yılında Rusya ve Ukrayna'dan gelen göçmenleri de etkiledi. Antalya'da konut ve kira fiyatlarındaki artışı durdurmak amacıyla 10 mahallenin yabancıların ikamet iznine kapatılması, diğer mahallelerde de ikamet izni bitenlerin sürelerinin uzatılmaması nedeniyle Ruslar, başka ülkelere göç etmeye başladı. Son 1 yılda Antalya'daki yerleşik yabancı nüfusta 40 bin azalma yaşandı.
Ruslar başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden vatandaşların tatil amaçlı en çok tercih ettiği Antalya'da çok sayıda Rus ve Ukraynalı ikamet ediyor. 2022'nin şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç yaşandı. Antalya'da 2020 yılında 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021'de 136 bin 946'ya, 2022'de 172 bin 487'ye yükseldi. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan yaşanan göç sonrası yabancı nüfusun iki yılda iki kat artması nedeniyle Antalya'da konut ve kira fiyatları astronomik düzeyde arttı. Kentte özellikle sahil ilçelerinde kirada oturan polis, öğretmen gibi memurların tayin istediği tablo oluştu. Rusya ve Ukrayna'dan gelenlere evlerini yüksek rakamlara kiralamak isteyenler kiracıları evden çıkarttı ya da mahkemelik oldu.
Konyaaltı'nda Rus çocuklara eğitim verilen Uluslararası Eduant Rus Okulu'nun sahibi Viktor Bikkenev, savaş sonrası iki ülkeden Antalya'ya yoğun göç yaşandığını belirterek, “Antalya çok güzel, dünyada belki ikinci bir kent yok böyle. Halk sıcakkanlı. Ruslar Antalya'yı seviyor. İnsan kolay kolay terk etmez ama son dönemde ikamet izinleriyle ilgili Göç İdaresi'nden ret gelmeye başladı. Bizim okulda da yarıya yakın azalma var. Tabi Ruslar ret verilmesini anlamıyor. Diyorlar ki, 'Biz burada ev alıyoruz, her yere para harcıyoruz. Türkiye'ye para getiriyoruz. Yurt dışından parayla geliyoruz. Bu para burada kalıyor.' Bu durumu anlamıyorlar" dedi.
Savaş sonrası Rusya'da asker alımına başlanılmasıyla aşırı göç olduğunu anlatan Bikkenev, “Şimdi bunun tersi, gidiş oluyor. İnsanlar mecburen gidiyor. Çoğu Dubai'ye gitti. Dubai'de öyle bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Avrupa'da bazı ülkeler sıkıntısız. Mesela Sırbistan alıyor. İstediği kadar kalabiliyor, iş bulabiliyor. Hırvatistan da aynı. Bazı ülkeler iyi görüyor Rusların gelmesini. Çünkü onlarla birlikte belli bir miktar para da gelebiliyor. Ruslar ayrıca Tayland, Bali, Maldivler’e gidiyor" diye konuştu.