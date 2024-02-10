Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar

Ruslar başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden vatandaşların tatil amaçlı en çok tercih ettiği Antalya'da çok sayıda Rus ve Ukraynalı ikamet ediyor. 2022'nin şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç yaşandı. Antalya'da 2020 yılında 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021'de 136 bin 946'ya, 2022'de 172 bin 487'ye yükseldi. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan yaşanan göç sonrası yabancı nüfusun iki yılda iki kat artması nedeniyle Antalya'da konut ve kira fiyatları astronomik düzeyde arttı. Kentte özellikle sahil ilçelerinde kirada oturan polis, öğretmen gibi memurların tayin istediği tablo oluştu. Rusya ve Ukrayna'dan gelenlere evlerini yüksek rakamlara kiralamak isteyenler kiracıları evden çıkarttı ya da mahkemelik oldu.