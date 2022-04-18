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  4. Paketi 5 TL'ye satılıyor;: Sindirim sistemine, böbrek ve bağışıklığa deva!

Paketi 5 TL'ye satılıyor;: Sindirim sistemine, böbrek ve bağışıklığa deva!

Şanlıurfa'da serinleten yaz içecekleri arasında bulunan meyan şerbeti, birçok derde derman oluyor.

Paketi 5 TL'ye satılıyor;: Sindirim sistemine, böbrek ve bağışıklığa deva! - Resim: 1

Şanlıurfa'da serinleten yaz içecekleri arasında bulunan meyan şerbeti, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da vazgeçilmez içecekler arasında yerini koruyor.

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Paketi 5 TL'ye satılıyor;: Sindirim sistemine, böbrek ve bağışıklığa deva! - Resim: 2

Susuzluğu giderici, serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğiyle bilinen ‘meyan şerbeti’ ramazan ayında yine en çok ilgi gören içeceklerin başında geliyor. 

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Paketi 5 TL'ye satılıyor;: Sindirim sistemine, böbrek ve bağışıklığa deva! - Resim: 3

Serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tüketilen meyan şerbeti, bu yıl da ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 

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Paketi 5 TL'ye satılıyor;: Sindirim sistemine, böbrek ve bağışıklığa deva! - Resim: 4

İftar sofralarında yer alan şerbet, meyan bitkisinin kökünün işlendikten sonra buzlu suyla birlikte belli bir süre demlenmeye bırakılmasıyla meydana geliyor.

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