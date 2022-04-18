Paketi 5 TL'ye satılıyor;: Sindirim sistemine, böbrek ve bağışıklığa deva!
Şanlıurfa'da serinleten yaz içecekleri arasında bulunan meyan şerbeti, birçok derde derman oluyor.
Şanlıurfa'da serinleten yaz içecekleri arasında bulunan meyan şerbeti, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da vazgeçilmez içecekler arasında yerini koruyor.
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Susuzluğu giderici, serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğiyle bilinen ‘meyan şerbeti’ ramazan ayında yine en çok ilgi gören içeceklerin başında geliyor.
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Serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tüketilen meyan şerbeti, bu yıl da ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
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İftar sofralarında yer alan şerbet, meyan bitkisinin kökünün işlendikten sonra buzlu suyla birlikte belli bir süre demlenmeye bırakılmasıyla meydana geliyor.
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