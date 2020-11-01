Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto
Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor.
Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Fransa Konsolosluğu'na yakın bir bölgede bir araya gelen binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.
Cemaat-i İslami (JI) aktivistleri tarafından organize edilen protestoda, göstericiler Fransa bayrağını ve Cumhurbaşkanı Macron'u temsil eden cansız mankeni ateşe verdi.