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  3. 01 Kasım 2020 23:32

Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor.

Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor.

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Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Fransa Konsolosluğu'na yakın bir bölgede bir araya gelen binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.

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Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Cemaat-i İslami (JI) aktivistleri tarafından organize edilen protestoda, göstericiler Fransa bayrağını ve Cumhurbaşkanı Macron'u temsil eden cansız mankeni ateşe verdi.

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Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Protestocular, ellerinde "Küfür için tek ceza var", "Kahrolsun Charlie Hebdo", "Kahrolsun Fransa" ve "Peygamber Muhammed'e saygısızlık kabul edilemez" yazılı pankartlar taşıdı.

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