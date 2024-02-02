Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada
Gezi Parkı olaylarında elinde palayla göstericilere saldırması nedeniyle ''Palalı Sabri'' olarak tanınan Sabri Ç., Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve görüntülerin yayılmasının ardından ''Palalı Sabri'' olarak anılan Sabri Ç.'nin öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
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Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Ç. aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Ç.'nin yanına gelen kişi, ile Ç. arasında tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında şüpheli Ç.'ye yumruk atmaya başladı. Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Ç.'ye ateş etti.
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Yaralanan Ç. kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Ç. kurtarılamadı.
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