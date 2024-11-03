Palamut azaldı, hamsi tezgaha indi
Palamut bolluğu yavaş yavaş azalırken hamsi tezgaha indi. Düzce'de hamsinin kilosu 100 liradan satışa sunuldu.
Kaynak: İHA
Batı Karadeniz bölgesi, yaklaşık 2 hafta boyunca "kestane karası" fırtınasının etkisi altında kalmış, bu süre zarfında balıkçılar denize açılamamıştı.
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Fırtınanın sona ermesinin ardından avlanmaya çıkan tekneler hamsiyle kıyıya döndü. Düzce'de de hamsi kilogramı 100 liradan tezgaha indi.
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Balıkçı Hülya Kılıç, hamsinin 2 gün önce tezgaha geldiğini ifade ederek, "Vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsiyi tüketiyor. Deniz güzel. İnşallah bu bereket ve bolluk devam eder" dedi.
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Palamut bolluğunun yavaş yavaş azaldığını söyleyen Kılıç, "Vatandaşlar bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere. Bundan sonra hamsiyi daha iyi şartlarda yiyebileceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.
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