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  3. 27 Şubat 2021 15:18

Palandöken'de bornozla kayan turistler ilgi odağı oldu

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de bornoz ve bikiniyle kayak yapan Rus turistler görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği turistlerin, sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

Palandöken'de bornozla kayan turistler ilgi odağı oldu

Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometre, havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı bulunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması dolayısıyla kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

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Palandöken'de bornozla kayan turistler ilgi odağı oldu

Kayak merkezine gelerek, milyonları bulan takipçileri için birbirinden ilginç video ve fotoğraflar çeken sosyal medya fenomenleri de renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

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Palandöken'de bornozla kayan turistler ilgi odağı oldu

Takipçilerine değişik görüntüler çekmeyi amaçlayan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri, geldikleri Palandöken'den paylaşımlar da yapıyor.

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Palandöken'de bornozla kayan turistler ilgi odağı oldu

Rusya'dan gelerek, Palandöken'de konaklayan Lubov Lubacka ile İrina Bespalova, tatilcilerin meraklı bakışları arasında, ellerinde fincan ve üzerlerinde bornoz ile kayak yaptı.

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