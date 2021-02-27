Palandöken'de bornozla kayan turistler ilgi odağı oldu
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de bornoz ve bikiniyle kayak yapan Rus turistler görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği turistlerin, sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.
Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometre, havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı bulunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması dolayısıyla kayakseverlerin ilgisini çekiyor.
Kayak merkezine gelerek, milyonları bulan takipçileri için birbirinden ilginç video ve fotoğraflar çeken sosyal medya fenomenleri de renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.
Takipçilerine değişik görüntüler çekmeyi amaçlayan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri, geldikleri Palandöken'den paylaşımlar da yapıyor.