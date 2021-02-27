Palandöken'de bornozla kayan turistler ilgi odağı oldu

Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometre, havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı bulunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması dolayısıyla kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

