Palandöken'de Nisan ayında kayak keyfi

Yaşlısıyla, genciyle pistleri dolduran kayakseverlerden Dilşat Özak, "Kayak için ailece Tarbzon'dan geldik. Kısa bir kayak tatili yapmak istedik. Çok keyif alıyoruz. Her pist açık olmasa da burası çok güzel. Ben kayakta çok acemiyim ama öğrenerek halletmeye çalışıyorum. Bbu mevsimde kayak yapmak çok keyfili oluyor" diye konuştu.