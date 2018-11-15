Pamukkale'nin tarihini 500 yıl geriye götüren buluntu!

Birçok tapınak ve dinsel yapının varlığından dolayı arkeoloji literatüründe "Holy City" yani Kutsal Kent olarak adlandırılan ve Bergama krallarından 2. Eumenes tarafından milattan önce 2. yüzyıl başlarında kurulduğu bilinen Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nin tarihini daha da geriye götüren yapılara ulaşıldı.