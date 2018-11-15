Pamukkale'nin tarihini 500 yıl geriye götüren buluntu!
Birçok tapınak ve dinsel yapının varlığından dolayı arkeoloji literatüründe "Holy City" yani Kutsal Kent olarak adlandırılan ve Bergama krallarından 2. Eumenes tarafından milattan önce 2. yüzyıl başlarında kurulduğu bilinen Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nin tarihini daha da geriye götüren yapılara ulaşıldı.
Antik kentin Kuzey Kapı ziyaretçi girişinde Denizli Müze Müdürlüğü tarafından iki yıl önce başlatılan inşaat sırasında ortaya çıkan tarihi yapılar dolayısıyla gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, İtalya'nın Lecce kentindeki Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığındaki ekip, bölge tarihini 500 yıl daha önceye götüren tarihi kalıntıları gün ışığına çıkardı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte eylül ayında başladıkları çalışmalarda, Apollon Kutsal Alanı, buradaki kutsal alan içinde Severuslar döneminde inşa edilen anıtsal çeşme, tiyatronun yakınındaki evler ile nekropolis gibi pek çok noktada kazı yaptıklarını anlattı.
Kazılarda ortaya çıkan keramik, heykel ve lahit gibi buluntuların üç boyutlu rekonstrüksiyonları için yenilikçi teknolojilerle lazer tarayıcıda sistemli çizim çalışmaları yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Semeraro, önemli bir araştırma konusunun da restorasyon projelerinin hazırlanması için son derece gerekli olan yapıların sismik olaylara tepkilerinin analizi olduğuna işaret etti.