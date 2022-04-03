Pandemi bitti derken yeni mutasyon paniği! DSÖ'den XE varyantı açıklaması
Koronavirüsle mücadele devam ederken Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs varyantı XE ile ilgili açıklama yaptı.
Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen Koronavirüste (Kovid-19) sıcak bir gelişme yaşandı
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Koronavirüs'ün yeni bir varyantı ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.
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NDTV'de yer alan habere göre, XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.
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İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.
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