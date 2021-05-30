Pandemi döneminde sigara kullanımı arttı

Doç. Dr. Aydın, "İngilterede yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 pandemisi sürecinde sigara kullanımının 1,1 milyar kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini kaydetti. Aydın, Bu araştırmaya göre Türkiye, en çok sigara kullanılan ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu da ülkemizde sigara konusunda alınan tedbirler ve konan yasakların sıkı bir şekilde denetlenmesinin ne derece büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmalı, aksi takdirde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan yol boşa gidebilir" ifadelerini kullandı.