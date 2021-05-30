Pandemi döneminde sigara kullanımı arttı
Doç. Dr. Mustafa Aydın, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde sigara kullanımının arttığını dile getirdi.
Kurulduğu 1999 yılından bu yana sigarayla savaşta çok önemli katkılarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Doç. Dr. Aydın, "İngilterede yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 pandemisi sürecinde sigara kullanımının 1,1 milyar kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini kaydetti. Aydın, Bu araştırmaya göre Türkiye, en çok sigara kullanılan ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu da ülkemizde sigara konusunda alınan tedbirler ve konan yasakların sıkı bir şekilde denetlenmesinin ne derece büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmalı, aksi takdirde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan yol boşa gidebilir" ifadelerini kullandı.
Sigaranın, diğer uyuşturucu ve yasaklı maddelere göre 8 kat daha fazla bağımlılık yapma gücü olduğunu söyleyen ve fiziksel etkisinin zamana yayılarak ortaya çıktığını hatırlatan Doç. Dr. Aydın, "Bu da sigara kullanıcısının adaptasyonunu ve son tahlilde bağımlı olma riskini de artıran bir durum maalesef. Üstelik sigarayı bırakan bir insanın, üzerinden 10 yıl geçse bile bir tek sigara içmesi dahi, sigaraya başlamasını tetikleyebiliyor. Zira sigara kullananlarda beyinde oluşan nikotin reseptörleri, ömür boyu varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmış olan bir kişi 10 yıl sonra 1 adet bile sigara içtiğinde nikotin reseptörleri uyanıyor.
Bu da kullananın hemen ertesi gün 1-1,5 paket sigaraya geçmesine neden oluyor. Bu durum da Bir taneden bir şey olmaz düşüncesinin ne derece yanlış bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.