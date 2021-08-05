Pandemi üniversite tercihlerini de değiştirdi

'Gençlerimizin ne kadar idealist olduğunu anladık'Pandemi sonrası tıp ve hemşirelik bölümlerine ilginin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, "Çünkü pandemide meslek tercihi yapacak olan gençlerimiz, verilen mücadelede doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının ne kadar canla başla çalıştığını ve ne kadar fedakar olduklarını gördüler. Tercih belirlemesinde aslında aday öğrencilerimizin, gençlerimizin ne kadar idealist ve yardımsever olduğunu da fark ettik" dedi.