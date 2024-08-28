Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor

“Denizin içinde inanılmaz şekilde metal atıklar var”

Alanya sahilinde metal atıkların çalışma yapılarak temizlenmesi gerektiğini aktaran Uludağ, “Ben gücümün yettiklerini çıkarabiliyorum. Günlük yaptığım çalışmada denizden 350-400 kilo grama kadar metal atık çıkarabiliyorum. Alanya'da birçok sahil bölgesinde denizin altı hurdalık gibi gerçekten. Bunların bir an önce çalışma yapılık çıkarılması lazım. Çok ağır metallerin oluşan yıkılmış iskeleler ve kopan parçalar var. Bunları elimden geldiği kadar ben çıkarmasını yapıyorum ama bu kendimce sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığım bir olay. Yaklaşık 4 senedir 180 ton civarında denizden atık metal çıkardım ve hala da çıkarmaya devam ediyorum. Bu sene hedefim 100 ton metal atık çıkarmak ve bu atıklardan 1 milyon TL kazanmak. Şu ana kadar sezon boyunca yaklaşık 60 ton metal atık çıkardım. Ben Antalya bölgesindeki sahil şeritlerinden yaklaşık 4 senedir bu metal atıkları temizliyorum. Devlet yetkilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu güne kadar hiç kimse beni arayıp ‘seninle bir çalışma yapalım' demedi. Denizin içinde inanılmaz şekilde metal atıklar var ve bunlar insan sağlığına zarar verebilir. Yetkililerden bana ulaşmalarını ve bunlarla alakalı bir çalışma yapılmasını istiyorum” diye konuştu.