Pandemide talep patlaması yaşandı! Emlak piyasasına meydan okuyan evler
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şehir merkezlerinden uzak doğal yaşama ilgiyi artırırken ahşap ve prefabrik evlere talebi artırdı. İşte görenlerden tam not alan o evler... .
Sakarya'da eşiyle birlikte kurduğu şirkette "tiny house" olarak tabir edilen küçük evler üreten Yusuf Yılmaz, yaptığı açıklamada, küçük ev akımının aslında geçen seneden bu yana Türkiye'de ilgi görmeye başladığını fakat koronavirüs salgını sonrası talebin ciddi bir artış gösterdiğini belirterek, "Şu anda talep çok, bununla ilgili günde yaklaşık 30 telefon alıyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden ama genellikle Ege, Muğla, Fethiye, İstanbul bölgesinde Şile tarafı ve Kırklareli tarafından sipariş alıyoruz." dedi.
Yusuf Yılmaz, minimal ve doğa içinde, ekolojik bir yaşantı sunduğu için tercih edilen küçük evlerin yaygınlaşmasında koronavirüsün yanı sıra Amerikan yapımı belgeseller ve İnstagram gibi sosyal medya mecralarının da etkili olduğunu, bu mecralardaki yayınların insanlarda doğa içinde yaşamı özendirdiğini söyledi.
Bu tür evlerde yaşamın 36 metrekareden başladığını belirten Yılmaz, "Bunlar, çekirdek bir aile için, anne baba ve bir çocuğun rahatlıkla kalabileceği bir ev. İçerisinde bir evde olması gereken her şey var. Mutfak gereçleri, buzdolabından tutun çamaşır makinesine, bulaşık makinesinden fırına her şeyi içine yerleştiriyoruz." diye konuştu.
Anlaşma sağlandıktan sonra bir evi 40 günde yaşamaya hazır hale getirdiklerini ve teslim ettiklerini belirten Yılmaz, bu evlerin O2 belgesi alınarak istenen yere taşınabileceğini söyledi.