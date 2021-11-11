Pandemide talep patlaması yaşandı! Emlak piyasasına meydan okuyan evler

Bu tür evlerde yaşamın 36 metrekareden başladığını belirten Yılmaz, "Bunlar, çekirdek bir aile için, anne baba ve bir çocuğun rahatlıkla kalabileceği bir ev. İçerisinde bir evde olması gereken her şey var. Mutfak gereçleri, buzdolabından tutun çamaşır makinesine, bulaşık makinesinden fırına her şeyi içine yerleştiriyoruz." diye konuştu.