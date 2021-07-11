Pandemiden bu yana ilk: Çift mutasyondan ölüm
Koronavirüs pandemisiyle mücadele devam ederken Belçika'da Alfa ve Beta varyantının aynı anda bulaşan kadının hayatını kaybetmesi ülkede panik yarattı.
Mutasyonlar ile karşımıza çıkan Koronavirüste kötü haber Belçika'dan geldi. Görülen vaka bilim insanlarını çaresiz bıraktı. İşte iç karartan gelişme...
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Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
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Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
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