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  3. 24 Ocak 2019 12:55

Panoramik asansörde manzara kuyruğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tophane'den tarihi Kaleiçi Yat Limanı'na inişi kolaylaştırmak için yaptırılan panoramik asansör, yoğun ilgi görüyor. Asansör ile Yat Limanı'na inmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Panoramik asansörde manzara kuyruğu

Tarihi Kaleiçi'nin surları boyunca uzanan, Tophane'nin batı bölümünden Yat Limanı'na inişi sağlayan 16 kişi kapasiteli panoramik asansör, bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekiyor.

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Panoramik asansörde manzara kuyruğu

Kulesiyle 37 metre yükseklikteki asansörle Tophane'den Kaleiçi'ne iniş, 20 saniye sürüyor.

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Panoramik asansörde manzara kuyruğu

Gün boyu özellikle kente gelen yabancı turistlerin ilgiyle kullandığı asansör önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Hem iniş hem çıkışta oluşan kuyruklar nedeniyle bazı vatandaşlar uzun yaya yolunu tercih ediyor. Kimileri de az ilerideki merdivenleri kullanarak Yat Limanı'na iniyor.

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Panoramik asansörde manzara kuyruğu

Tatilciler panoramik asansörün önündeki seyir terasında ise Kaleiçi ve Yat Limanı manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektiriyor.

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