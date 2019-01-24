Panoramik asansörde manzara kuyruğu

Gün boyu özellikle kente gelen yabancı turistlerin ilgiyle kullandığı asansör önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Hem iniş hem çıkışta oluşan kuyruklar nedeniyle bazı vatandaşlar uzun yaya yolunu tercih ediyor. Kimileri de az ilerideki merdivenleri kullanarak Yat Limanı'na iniyor.



