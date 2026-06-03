Pansiyonda yangın dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Alevlerin ve yoğun dumanın binayı sarmasıyla birlikte tam bir can pazarı yaşandı. Çaresiz kalan bazı misafirlerin hayatta kalabilmek umuduyla pencerelerden aşağı atladığı bildirildi. Hindistan polisinin yaptığı ilk açıklamalarda, hayatını kaybeden kurbanların ağırlıklı olarak Orta Asya ve Afrika ülkelerinden gelen yabancı uyruklu misafirler olduğu vurgulandı.