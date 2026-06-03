Pansiyonda yangın dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pansiyonun restoranında çıkan yangın hızla büyüdü. Can pazarının yaşandığı yangında 21 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Flourish Stay adlı pansiyonda sabah saatlerinde çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti, 40'ı aşkın kişi yaralandı. Sadece 6 oda ruhsatı olmasına rağmen kaçak olarak 25 oda işlettiği ortaya çıkan pansiyondaki kurbanların çoğunun Orta Asya ve Afrikalı turistler olduğu açıklandı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, büyük bir yangın faciasıyla sarsıldı. Şehirdeki 'Flourish Stay' adlı pansiyonun zemin katında yer alan restoranda sabahın erken saatlerinde başlayan ve hızla üst katlara yayılan yangında, ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi ise yaralanarak bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Alevlerin ve yoğun dumanın binayı sarmasıyla birlikte tam bir can pazarı yaşandı. Çaresiz kalan bazı misafirlerin hayatta kalabilmek umuduyla pencerelerden aşağı atladığı bildirildi. Hindistan polisinin yaptığı ilk açıklamalarda, hayatını kaybeden kurbanların ağırlıklı olarak Orta Asya ve Afrika ülkelerinden gelen yabancı uyruklu misafirler olduğu vurgulandı.
Ülke lideri Başbakan Narendra Modi, yaşanan trajedinin ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.