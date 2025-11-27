Papa 14'üncü Leo, Ankara'da! İşte tarihi ziyaretten ilk kareler
Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Anıtkabir'i ziyaret eden Papa, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: DHA/İHA
Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14' Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 27-30 Kasım'da gerçekleştireceği ilk Türkiye ziyareti kapsamında Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.
1 / 56
14'üncü Leo'yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, havalimanında karşıladı.
2 / 56
Ankara, İstanbul ve İznik'te ziyaretlerde bulunacak olan 14'üncü Leo'nun Ankara'daki ilk durağı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.
3 / 56
Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan 14'üncü Leo, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
4 / 56