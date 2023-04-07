Papa Francis, 12 mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü

10 yıldır görevi sürdüren Papa Francis, geleneksel ayak yıkama törenine kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk papa olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dünkü törende de Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.