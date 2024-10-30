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Para çekecekler dikkat: ATM'lerde para çekme limitleri değiştirildi

Türkiye'de yüksek enflasyon ve aşırı pahalılık devam ederken, nakit alışveriş yapmak isteyen banka müşterileri banka ATM'lerinin limitlerine takılıyordu. Bankalar ATM'lerdeki günlük para çekme limitlerini arttırdı.

Para çekecekler dikkat: ATM'lerde para çekme limitleri değiştirildi - Resim: 1

Bankada parası olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankalar, ATM'lerdeki günlük para çekme limitlerini artırdı. Yeni düzenlemeyle beraber pek çok banka, ATM'lerden günlük çekim limitlerini iki katına çıkardı.

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Para çekecekler dikkat: ATM'lerde para çekme limitleri değiştirildi - Resim: 2

Star'da yer alan habere göre; bazı bankalar, ATM'lerde nakit çekim limitlerini 7.500 TL'den 15.000 TL'ye çıkarırken, bazıları ise mevcut 10.000 TL limitlerini 20.000 TL'ye yükseltme kararı aldı.

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Para çekecekler dikkat: ATM'lerde para çekme limitleri değiştirildi - Resim: 3

Limitlerin yükselmesiyle beraber, ATM'lerde nakit bulunabilirliği de önem taşıyor. Bankaların, düzenli olarak ATM'leri doldurması ve nakit akışını sağlaması gerekecek.

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Para çekecekler dikkat: ATM'lerde para çekme limitleri değiştirildi - Resim: 4

Bankaların günlük nakit çekim limitlerini artırma kararı, finansal erişimi genişletme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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