Para transferlerinde yeni dönem başladı: Artık zorunlu oldu
Bankacılık işlemlerinde 1 Mart itibariyle yeni dönem başladı. Artık para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemi zorunlu oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
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Yeni düzenlemeye göre bankalar, 1 Mart’tan itibaren para transferlerinde bankacılık işlemleri daha güvenli hala getiren 'çift aşamalı doğrulama' sistemine geçti.
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Yeni sistemde, kullanıcıların tanımlı telefon numaraları üzerinden yapılan para transferleri, ekstra bir SMS onayı gerektirecek. Bu durum, daha önce sadece belirli güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen para transferlerinin güvenliğini bir adım daha ileriye taşıyor.
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Örnek olarak havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılmazı artık zorunlu.
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