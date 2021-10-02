Paraguay'da kuraklık kabusu! 117 yıldır böylesi görülmedi
Günay Amerika ülkesi Paraguay'da, 117 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. Güney Amerika’nın en büyük ikinci su yolu olan Parana Nehri’ndeki su seviyesinin olması gerekenin 56 santimetre altında olduğu, bu durumun da ülkeyi ekonomik yönden etkilediği aktarıldı.
Güney Amerika’da 2019 yılında başlayan kuraklıktan en fazla etkilenen ülke olan Paraguay’da ile ilgili bilim insanları endişelerini paylaştı.
Uzmanlar, 2 yıldır yaşanan kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini ve ülkede orman alanlarının her geçen gün daha da azaldığını aktardı.
Özellikle Brezilya, Paraguay ve Arjantin'den geçen Parana Nehri’nin, 2019'un sonlarında başlayan şiddetli kuraklığın nedeniyle kayıtların tutulduğu 117 yıldan bu yana en düşük seviyelerine gerilerken, dünyanın en büyük üçüncü nehir filosunun faaliyet gösterdiği nehrin kuruması nedeniyle Paraguay’ın ekonomik sıkıntı yaşadığı aktarıldı.
Paraguay hükümetinin paylaştığı rakamlara göre ise, Paraguay Nehri'ni başkent Asuncion'daki referans miktarın 56 santimetre altında olduğunu ve geçen yılki seviyenin bir önceki en düşük seviyeye göre yaklaşık 2 santimetre aşağıda olduğunu aktardı.