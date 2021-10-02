Paraguay'da kuraklık kabusu! 117 yıldır böylesi görülmedi

Paraguay hükümetinin paylaştığı rakamlara göre ise, Paraguay Nehri'ni başkent Asuncion'daki referans miktarın 56 santimetre altında olduğunu ve geçen yılki seviyenin bir önceki en düşük seviyeye göre yaklaşık 2 santimetre aşağıda olduğunu aktardı.