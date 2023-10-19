Paraşütçü komandolardan nefes kesen görüntüler

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan, terörle mücadele operasyonlarında da görev alan ve komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2023 Tatbikatı hav indirme operasyonuyla sona erdi. İncesu ilçesi sınırlarında bulunan Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda icra edilen tatbikatta 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki atlayan paraşütçü komandolar, bölgeye inerek temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi.