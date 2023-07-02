Paris sokaklarında kaos! Belediye başkanının evine saldırdılar

Fransa’nın başkenti Paris’teki gösteriler sırasında protestocular yanan bir otomobili Paris’in L’Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun’un evine çarptı. Vincent saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Dün akşam dehşet ve rezillikte dönüm noktasına gelindi. Evime saldırıldı ve ailem suikast girişimine uğradı. Cumhuriyeti koruma ve ona hizmet etme kararlılığım her zamankinden daha büyük. Geri adım atmayacağım” dedi.