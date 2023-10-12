Park halindeki midibüs alev alev yandı

MİDİBÜSÜN SAHİBİ: BU ARAÇLARI KUNDAKLAMIŞLAR

Yanan midibüsün sahibi Necati B., "Mahalle sakinlerinden bana haber geldi. Araç zaten İspark'ta duruyordu. Araç yaklaşık 2 senedir burada. Araç, İspark yönetiminin suçu olduğu için burada duruyor. Ben bu aracı yürür vaziyette getirdim. Getirdikten 2 ay sonra elektrik panoları, torpidoda bazı aksamlar, yürümez hale getirdiler bu aracı. Burada ki yetkililer zararı tazmin edeceklerini söylediler, tazmin de etmediler. Hem zararı karşılamıyorlar, hem de otopark ücreti istiyorlar. Biz buraya aracımızı güvenli olsun diye bırakıyoruz. Rahat rahat girip çıkmalarının sebebini anlayamadım, orada güvenlik gözüküyor ama güvenlik de yok. Bu araçları burada kundaklamışlar kundaklayan kişi de yok. Kamera sistemi çalışıyor mu? Onu da bilmiyorum. Nasıl olmuş bilmiyoruz ama 2-3 kişi araçları kundaklamış. Araçlar kullanılmaz halde, ben aracı buraya çalışır vaziyette getirdim" dedi.