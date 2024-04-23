Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler
Şehir eşkıyaları bu sefer Tokat'taydı. Otomobil sürücüleri arasında çıkan park yeri kavasında minibüsten sopalarla inen saldırganlar bir kadını hastanelik etti.
Kaynak: İHA
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Tokat'ta bir kadın sürücü park yüzünden bir çiftle tartıştı. Öfkeli eş yakınlarını çağırınca ortalık karıştı. Bir araç dolusu magandadan dayak yiyen Yasemin Özdamar'ın kolu kırıldı ve başına 15 dikiş atıldı.
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Y.Ö., iş gereği Tokat'ın Erbaa ilçesine gelerek otomobilini yol kenarına bıraktı.
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Y.Ö., arkasına park edilen araç yüzünden çıkamadı. Araçta numara yazmadığını görünce 15 dakika bekledikten sonra yoldan geçen polisten yardım isteyerek anons ettirdi. Dakikalar sonra da minibüs sahibi çift geldi.
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