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Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler

Şehir eşkıyaları bu sefer Tokat'taydı. Otomobil sürücüleri arasında çıkan park yeri kavasında minibüsten sopalarla inen saldırganlar bir kadını hastanelik etti.

Kaynak: İHA
Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler - Resim: 1
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Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler - Resim: 2

Tokat'ta bir kadın sürücü park yüzünden bir çiftle tartıştı. Öfkeli eş yakınlarını çağırınca ortalık karıştı. Bir araç dolusu magandadan dayak yiyen Yasemin Özdamar'ın kolu kırıldı ve başına 15 dikiş atıldı.

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Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler - Resim: 3

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Y.Ö., iş gereği Tokat'ın Erbaa ilçesine gelerek otomobilini yol kenarına bıraktı.

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Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler - Resim: 4

Y.Ö., arkasına park edilen araç yüzünden çıkamadı. Araçta numara yazmadığını görünce 15 dakika bekledikten sonra yoldan geçen polisten yardım isteyerek anons ettirdi. Dakikalar sonra da minibüs sahibi çift geldi.

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