Parkta dehşet! Suriyeli manyak bebekleri bıçakladı!
Fransa’da bulunan bir parkta 4’ü çocuk 6 kişiyi bıçakla yaralayan Suriye uyruklu mülteci ‘intihar etme’ olasılığı karşılık özel hücreye transfer edildi.
Fransa’nın Annecy kentinde, 8 Haziran’da Suriye uyruklu olduğu bildirilen bir mülteci çocuk parkında 4’ü bebek 2’si yetişkin 6 kişiye bıçakla saldırarak yaraladı.
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Suriye uyruklu saldırgan Abdalmasih H.’nin 2013 senesinde Türkiye’ye gelip tanıştığı kadınla İsveç’e gidip evlendiği belirtildi.
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31 yaşında Suriye uyruklu saldırganın 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.
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10 yıl İsveç’te mülteci olarak yaşadığı belirtilen Abdalmasih H.’nin İsveç polisi tarafından tanınmadığı ortaya çıktı.
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