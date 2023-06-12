  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Parkta dehşet! Suriyeli manyak bebekleri bıçakladı!

Parkta dehşet! Suriyeli manyak bebekleri bıçakladı!

Fransa’da bulunan bir parkta 4’ü çocuk 6 kişiyi bıçakla yaralayan Suriye uyruklu mülteci ‘intihar etme’ olasılığı karşılık özel hücreye transfer edildi.

Parkta dehşet! Suriyeli manyak bebekleri bıçakladı! - Resim: 1

Fransa’nın Annecy kentinde, 8 Haziran’da Suriye uyruklu olduğu bildirilen bir mülteci çocuk parkında 4’ü bebek 2’si yetişkin 6 kişiye bıçakla saldırarak yaraladı.

 

1 / 5
Parkta dehşet! Suriyeli manyak bebekleri bıçakladı! - Resim: 2

Suriye uyruklu saldırgan Abdalmasih H.’nin 2013 senesinde Türkiye’ye gelip tanıştığı kadınla İsveç’e gidip evlendiği belirtildi.

2 / 5
Parkta dehşet! Suriyeli manyak bebekleri bıçakladı! - Resim: 3

31 yaşında Suriye uyruklu saldırganın 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. 

 

3 / 5
Parkta dehşet! Suriyeli manyak bebekleri bıçakladı! - Resim: 4

10 yıl İsveç’te mülteci olarak yaşadığı belirtilen Abdalmasih H.’nin İsveç polisi tarafından tanınmadığı ortaya çıktı.

4 / 5