Parkta, plajda, sokakta! Her yerde koronavirüs denetimi

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kentin en kalabalık noktası olduğu için Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sahil şeridinde vatandaşları uyardı.

