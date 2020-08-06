Parkta, plajda, sokakta! Her yerde koronavirüs denetimi
Antalya'da polis ekipleri corona virüs tedbirleri kapsamında Konyaaltı Sahili'nde hem broşür dağıttı hem de tatilcileri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için uyardı
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların toplu olarak bulunduğu işletme ve sosyal alanlarda koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu.
Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kentin en kalabalık noktası olduğu için Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sahil şeridinde vatandaşları uyardı.
Fiziki mesafeyi aşan vatandaşlara kuralları hatırlatan polisler, sahil bandı boyunca görev yaparken, sahilde güneşlenen tatilciler için de toplum destekli polisler görev yaptı.