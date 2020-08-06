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  3. 06 Ağustos 2020 16:37

Parkta, plajda, sokakta! Her yerde koronavirüs denetimi

Antalya'da polis ekipleri corona virüs tedbirleri kapsamında Konyaaltı Sahili'nde hem broşür dağıttı hem de tatilcileri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için uyardı

Parkta, plajda, sokakta! Her yerde koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların toplu olarak bulunduğu işletme ve sosyal alanlarda koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu.

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Parkta, plajda, sokakta! Her yerde koronavirüs denetimi

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kentin en kalabalık noktası olduğu için Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sahil şeridinde vatandaşları uyardı.

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Parkta, plajda, sokakta! Her yerde koronavirüs denetimi

Fiziki mesafeyi aşan vatandaşlara kuralları hatırlatan polisler, sahil bandı boyunca görev yaparken, sahilde güneşlenen tatilciler için de toplum destekli polisler görev yaptı.

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Parkta, plajda, sokakta! Her yerde koronavirüs denetimi

Yabancı turistler için yabancı dil bilen polislerden oluşturulan özel ekip, sahilde denize giren ve güneşlenen tatilcileri tek tek uyarıp maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları konusunda uyardı.

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