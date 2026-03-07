Parkta taciz iddiası: 19 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Bolu'da 19 yaşındaki bir şüpheli, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği 67 yaşındaki N.A.'yı darbetti. Şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan N.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Bolu kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkı'nda ismi öğrenilemeyen bir genç, kendisini taciz ettiği iddiasıyla 67 yaşındaki adamı darbetti.
İddiaya göre, 19 yaşında olduğu öğrenilen genç, parkta oturduğu sırada yanına gelen 67 yaşındaki N.A. ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine öfkesine hakim olamayan genç, yaşlı adama yumruk atarak yere serdi. Yere düşen N.A., aldığı sert darbeler sonucu ağır yaralandı.
Yoğun bakıma kaldırıldı
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.A., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan yaşlı adamın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
"Beni taciz etti"
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli, N.A.'nın yanına gelerek kendisini taciz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.