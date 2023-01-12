Parti kapatma için hangi partinin seçmeni ne diyor ?

Seçime az bir süre kala HDP’ye açılan kapatma davası yakından takip ediliyor. Son olarak banka hesapları dondurulan HDP, altılı masanın müzakere çağrılarına yanıt vermemesini ve hakkındaki uygulamalara yeterli tepki verilmemesini de eleştirerek, kendi adayını çıkaracağını duyurdu.