Parti kapatma için hangi partinin seçmeni ne diyor ?
HDP davasının sonucu beklenirken, Yöneylem, siyasi partiler hakkındaki kapatma davalarına ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını yayımladı.
Seçime az bir süre kala HDP’ye açılan kapatma davası yakından takip ediliyor. Son olarak banka hesapları dondurulan HDP, altılı masanın müzakere çağrılarına yanıt vermemesini ve hakkındaki uygulamalara yeterli tepki verilmemesini de eleştirerek, kendi adayını çıkaracağını duyurdu.
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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 22-27 Aralık tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle görüşerek düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.
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Ankete katılanların yüzde 49’u partilerin kapatılmasına karşı olduğunu söylerken, yüzde 47’lik kesim karşı olmadığını, gerektiğinde kapatılması gerektiğini savundu. Yüzde 4,5’lik kesimse yanıt vermedi.
Bunun partilere dağılımıysa şöyle:
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AK PARTİ
Kapatılmasına karşı: Yüzde 19,5
Karşı değil: Yüzde 74,2
Kararsız: Yüzde 6,3
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