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  4. Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler

Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler

İstanbul’dan Yalova’ya gelen takside yapılan aramada sonucu 4 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı. Yakalanan zanlıların sosyal medya paylaşımlarından uyuşturucudan kazandıkları paralarla köpük partisi yaptıkları tespit edildi.

Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler - Resim: 1

Emniyet güçlerinin 26- 27 Nisan tarihlerinde İstanbul’dan Yalova’ya taksi ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alması sonucu tespit edilen bir takside yapılan aramada 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.

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Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler - Resim: 2

Bunun üzerine sürücü S.A. ile yanındaki S.A. gözaltına alındı. Polis, şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen S.Ö. de buluşma noktasında gözaltına aldı.

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Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler - Resim: 3

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler - Resim: 4

Sosyal medya hesapları incelenen zanlıların, uyuşturucu ticaretinden kazandıkları değerlendirilen paraları sayıp masa üzerine dizdikleri,  köpük banyosu yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

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