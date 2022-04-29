Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler
İstanbul’dan Yalova’ya gelen takside yapılan aramada sonucu 4 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı. Yakalanan zanlıların sosyal medya paylaşımlarından uyuşturucudan kazandıkları paralarla köpük partisi yaptıkları tespit edildi.
Emniyet güçlerinin 26- 27 Nisan tarihlerinde İstanbul’dan Yalova’ya taksi ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alması sonucu tespit edilen bir takside yapılan aramada 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.
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Bunun üzerine sürücü S.A. ile yanındaki S.A. gözaltına alındı. Polis, şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen S.Ö. de buluşma noktasında gözaltına aldı.
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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
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Sosyal medya hesapları incelenen zanlıların, uyuşturucu ticaretinden kazandıkları değerlendirilen paraları sayıp masa üzerine dizdikleri, köpük banyosu yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.
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