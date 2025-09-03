  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Pasajda dehşet: 2 erkek tartıştıkları kadını darbetti

Pasajda dehşet: 2 erkek tartıştıkları kadını darbetti

Adana'da 2 erkek, pasajın içerisinde bulunan dükkanın önünde tartıştıkları kadını darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Pasajda dehşet: 2 erkek tartıştıkları kadını darbetti - Resim: 1

Olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda bulunan bir pasajda meydana geldi. 

1 / 5
Pasajda dehşet: 2 erkek tartıştıkları kadını darbetti - Resim: 2

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kadınla dükkanın önünde tartışmaya başladı. 

2 / 5
Pasajda dehşet: 2 erkek tartıştıkları kadını darbetti - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, kadına saldırarak darbetti. 

3 / 5
Pasajda dehşet: 2 erkek tartıştıkları kadını darbetti - Resim: 4

Saçından tutularak darbedilen kadını gören çevredekiler, şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdı. Darp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

4 / 5