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  4. Edirne'yi Japon pazarına çeviren Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı. Kentin çarşı ve pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - Resim: 1

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı. 

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Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - Resim: 2

Kararı duyan Bulgaristan vatandaşları, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti, sınır kapısında kuyruk oluştu.

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Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - Resim: 3

Geçtiğimiz haftalarda  turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.

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Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti - Resim: 4

Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan vatandaşların kalabalığından sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

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