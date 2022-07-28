Pasaportsuz giriş başladı, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı. Kentin çarşı ve pazarlarında yoğunluk yaşandı.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı.
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Kararı duyan Bulgaristan vatandaşları, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti, sınır kapısında kuyruk oluştu.
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Geçtiğimiz haftalarda turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.
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Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan vatandaşların kalabalığından sokaklarda adım atacak yer kalmadı.
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