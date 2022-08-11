Patlama sonrası Kırım'daki Rus askeri üssünde hasar büyük!
Rusya, Kırım'daki hava üssünün, salı günü meydana gelen patlamaların ardından hasar görmediğini duyurmuştu. Üssün patlamalar sonrası uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.
ABD merkezli Planet Labs'tan alınan görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan yangınların neden olduğu geniş yanmış toprak alanlarını gösterdi.
Üssün ana pistlerinin sağlam olduğu göründü. Ancak, fotoğraflarda yer alan kraterler en az sekiz uçağın yok edilmek üzere hedeflendiğini ortaya koydu. Hasar gören çoğu uçağın harekete geçmeye hazır bir şekilde pistte beklediği anlaşılıyor.
Ukrayna üzerindeki yüzlerce uydu akışını izleyen Planet Labs'ın paylaştığı görüntüler, üssün hasar görmüş olabileceğine dair ilk bağımsız teyit oldu. Şimdiye kadar, patlamaların etkisinin boyutuyla ilgili detaylar azdı. Ancak üssün nasıl hasar gördüğü hala net değil.
RUSYA: ASKERLERİMİZİN DİKKATSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDI
Rusya, yangın güvenliği kurallarına uyulmaması nedeniyle patlamaların bir cephanelikten patlayan bi mühimmattan kaynaklandığında ısrar ederken, Ukrayna sorumluluğu üstlenmedi.