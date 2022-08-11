Patlama sonrası Kırım'daki Rus askeri üssünde hasar büyük!

Üssün ana pistlerinin sağlam olduğu göründü. Ancak, fotoğraflarda yer alan kraterler en az sekiz uçağın yok edilmek üzere hedeflendiğini ortaya koydu. Hasar gören çoğu uçağın harekete geçmeye hazır bir şekilde pistte beklediği anlaşılıyor.