Patron çıldırdı: Tost yiyene çeyrek altın hediye! Ama bir şartla...

Farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Yaşar Korkmaz, "Büfemizde 13 adet tost yiyene gram altın hediye ediyoruz. 15 adet yiyene ise çeyrek altın veriyoruz. Taahhüt ettiği tostu yiyemeyenden kaç tane tost yiyeceğini belirttiyse o kadar tost parası alıyor. Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor" dedi.