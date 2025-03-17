Patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi, açığa çıkınca ortalık karıştı
İstanbul Maltepe'de bir şirkette özel güvenlik görevlisi ve şoför olarak çalışan bir kişi, patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden patron ile çalışanı arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonrası şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
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İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu F.K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden F. K. şoförü İ. K. ile tartışmaya başladı.
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DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F. K., şoförü İ. K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı. Rehin alınan F. K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi.
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